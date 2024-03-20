Ramazan-ı Şerif insan nefsini eğitme ayıdır

Bornova Müftülüğü İlçe Vaizi Emrah Özmen günde beş vakit namazdan nafile olan teheccüde kadar; en küçük bir sadakadan zekât ve oruç ibadetine kadar her şey bir taraftan toplum düzeninin oluşmasına katkıda bulunurken öbür taraftan ferdin iradesini eğitime tabi tuttuğuna dikkat çekerek şunları anlattı: Ramazan ayındaki Oruç'la insan hayatının tüm safhalarına yayılan bu eğitim programı Yaratıcımızın emriyle yılda bir ay hızlandırılmıştır. Bu yoğunlaştırılmış eğitimin, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Ramazan ayında olması tesadüf değildir. Ramazan okulundaki eğitimin amacı ayeti kerimede de ifade edildiği üzere insanın yanlışlardan, günahlardan korunmasıdır. Rabbimiz tarafından haram olarak belirlenen kırmızı çizgiler insanın bu dünyadaki onurunu ve saygınlığını korumayı; ahiret hayatındaki ebedi mutluluğunu sağlayıcı bir fonksiyona sahiptir. Oruç ibadeti de içinde barındırdığı birçok uygulama ile insanın hür iradesini başta kendisi için meşru / helal olan şeylere karşı tutup, ardından kendisine zarar verecek haramlara karşı tutmasına yönelik bir eğitimdir.

BİR AYLIK PROGRAM

Ramazan eğitim programı bir aylık bir programdır. Günlük program, sahurla başlar. Mümin, sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Peygamberimiz sünnetiyle sahur yemeğinin berekete vesile olacağını bizlere haber vererek tavsiye etmiştir. Bugün yuvalarımızda kazançlarımızın çok olmasına rağmen bereketin azalmasına bir reçete olarak sahuru ihya etmemiz önemlidir. Bereket, bizde daha çok bir şeyin artması olarak izah edilir. Aslında bir şeyin hep artması bereket değildir. Çünkü az olan nice şeylerin, manevi değeri çok yüksektir. Sahur heyecanını özellikle evlerimizdeki çocuklarımızın yaşamasına, onları da sahura kaldırarak evdeki bu iklime dahil etmek oldukça faydalıdır. Evlerimizin Ramazan öncesinde yapılacak bazı hazırlıklarla süslenmesi de çocuklarımızın manevi ve dini gelişimine olumlu katkı sunacaktır.

SAHURA KALKMANIN AMACI

Sahurun en önemli amaçlarından birisi, her şeyden önce tabiatla birlikte uyanmaktır. Uykuyu bir tarafa bırakıp dirilmedir. Zaman algımızı diri tutup hayata aktif olarak katılım sağlamak adına bu da eğitimin bir parçasıdır. İşte oruç, her şeyin ve de vaktin sahibi Rabbimize olan sorumluluğumuzu unutmadan hareket etmeyi öğretmektedir.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ ANLAMAK

RAMAZAN eğitiminin programında sadaka-i fıtır vardır. Fakirlere, kimsesizlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım vardır. Durumumuzun farkına varıp, memnun olmadığımız şeylerin başkalarının hayali olduğunu görüp şükretmek, elimizdeki imkanlarla da mutlu olabileceğimizi görmek de bu eğitimin bir parçasıdır. Çocuklarımızın burun kıvırdığı yemeklerin, giymek istemedikleri kıyafetlerin veya sevmedikleri oyuncakların, birçok çocuğun hayalinde yer aldığını çocuklarımıza anlatıp yardım ve şükür duygularının güçlenmesini sağlamak gerekir. Ramazan ayı buyunca edindiğimiz değerlerin sonrasında da devam etmesi ve bunun bizim için bir hayat standardı haline gelmesi temennisiyle. Gönüllerimizde neşe, hanelerimizde bereket ve muhabbetle ailecek ağız tadında nice Ramazanlara erişebilmek duasıyla. Ramazan ayını en güzel şekilde ihya ve idrak ederek Bayrama kavuşanlardan olalım inşallah.