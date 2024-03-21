TDV, Ramazan’da 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardımda bulunacaklarını belirtti. Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla yurt içinde tüm il ve ilçelerde, yurt dışında ise 74 ülkedeki 350 bölgede ramazan programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da daha çok deprem bölgesine yardımda bulunduklarını ifade eden Turan, "Deprem bölgesindeki 22 noktada iyilik sofraları kurarak günlük 15 bin 900 kişiye iftar veriyoruz. Böylece ramazan ayı boyunca 500 bine yakın depremzedeyi kuracağımız iftar sofralarımızda ağırlayacağız inşallah." dedi. Deprem bölgesindeki 19 binden fazla ihtiyaç sahibine 1000 liralık alışveriş yardım kartı ve 7 binden fazla kişiye de 1000 liralık bayramlık yardım kartı ulaştıracaklarını bildiren Turan, "Vakfımız Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 5 bin gıda kolisi dağıtımını yapacak. Böylelikle ramazan ayı boyunca toplam 600 bine yakın depremzedeye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.