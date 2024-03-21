Vali Ünlü, öğrencilere Ramazan pidesi yaptı

Manisa Valisi Enver Ünlü iftar programlarına misafir olduğu Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Ramazan pidesi yaptı. İftar yemeği öncesi Vali Enver Ünlü, pansiyonda kalan öğrencilerle gıda, okulöncesi ve tekstil atölyelerini gezerek yapmış oldukları çalışmalar, ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü, okulun endüstriyel unlu mamuller üretim tesisi atölyesinde öğrencilerle birlikte pide hazırlayıp pişirdi. Öğrencilerle birlikte orucunu açan Vali Ünlü, daha sonra hazırlanan Ramazan Etkinliği Programını izledi. Öğrencilerin hazırlamış oldukları gösterileri büyük beğeni ile izleyip takdir ettiğini belirten Vali Ünlü, öğrencilere "Sizler geleceğimizin teminatısınız ve bu ülkenin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Çok zekisiniz, çok pratik ve çok beceriklisiniz. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri hareketsizlik. Bol bol spor yapın, hareket edin. En güzel arkadaşlıklar bu çağlardaki arkadaşlıklar. Bu yaşlardaki dostluklar, arkadaşlıklar en samimi en güzel dostluklar ve bu yaşamınızın kıymetini bilip doya doya yaşayın. Okulumuz çok güzel bir okul" dedi.