Osmanlı’nın Kudüs’teki kapanmayan hayır kapısı

Osmanlı devletinin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar vermeye devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescidi Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

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Osmanlı Devleti'nin "kapanmayan hayır kapısı" olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Ramazan ayında da her gün yüzlerce kişiye çorba, et, pilav ve sebze yemeklerinden oluşan menüler sunan Haseke Sultan Tekkesi, kapılarını Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese açıyor. Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde, yaptığı açıklamada, Ramazan ayında çeşitli ülkelerden yardımlar ile hayırseverlerden zekat ve sadakaların da geldiğini dile getirdi. Lubde, Haseki Sultan Tekkesi'nin "bereketli" olduğunu ve hiç kapanmadığını aktararak, Kudüs ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduklarını, "bu bereketli mekanın" Türkiye, Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerde yaşayan Müslümanlardan bağış, sadaka ve zekatlar aldığını belirtti.