Yeminli Mali Müşavirler iftarda buluştu

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği ile sektörün bileşenlerini bir araya getirdi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftar yemeğinden önce kısa bir konuşma yapan İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, yönetim kurulu olarak her ortamda mesleği tanıtmaya, mesleğin önemini ve gerekliliğini vurgulamaya çalıştıklarını söyledi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNDU

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin iş alanlarının genişletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çözüm önerileri geliştirdiklerinin altını çizen İzmir YMMO Başkanı Zengin, "Bu geliştirdiğimiz çözüm önerilerini ilgili makamlara iletmek bizim sorumluluğumuz. Yeminli mali müşavirlik hizmetinin ana gövdesini oluşturan tam tasdik hizmetinin zorunlu olmasını hem iş dünyası için hem Gelir İdaresi için hem de mesleğimizin sürdürülebilirliği için çok faydalı görüyoruz" dedi. Mesleğin sağladığı yararların sadece vergi denetimi ve tasdiki ile sınırlı olmadığının da altını çizen Zengin, "Mesleğimizin iş insanlarına rehberlik etme, danışmanlık yapma ve mali açıdan kendilerini güvende hissetmelerini sağlama gibi fonksiyonları en az tasdik hizmeti kadar önemlidir. Seçimlerden sonra tam tasdik hizmetinin zorunlu olması noktasında kamuda yürütülen çalışmaların tamamlanarak yürürlüğe konulmasını diliyor ve bekliyoruz" diye konuştu.