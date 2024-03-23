Denizli Büyükşehir’in sofrası Akkonak’ta kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası geleneği Akkonak Mahallesi'nde kuruldu. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan'ın katıldığı iftarda binlerce Denizlili aynı sofrada buluştu. İftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada Denizli'yi daha güzele ve ileriye taşımak için hep birlikte gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

RAMAZAN BEREKETİ

Mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramazanın bereketi, güzelliği ve huzurunu hemşehrileriyle birlikte yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duyguları ile yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, davetlerine icabet ederek gönül sofrasında buluştukları hemşehrilerine teşekkür etti. Bu şehirde yaşayan herkesle Denizlili olma paydasında bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Bizim bugüne kadar yaptıklarımız, eserlerimiz ortada, biz de sürpriz yok. Biz bugüne kadar nasıl koştuysak, Denizli'mizin her yerine ayrıştırmadan, herkesi kucaklayarak nasıl hizmet ettiysek bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl herkesin başkanı olduysak, herkesin başkanı olarak hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.