Müslümanlar tek bir vücut gibi olmalıdır

Bayraklı Müftülüğü İlçe Vaizi İbrahim Aydoğan, İslam'ın birlik ve beraberliğe bakış açısını şöyle anlattı: "Rabbimiz kardeşlik hakkında şöyle buyurmaktadır: Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız." (Hucurat, 49/10)

ADALETLE ÇÖZÜLMELİ

Müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar; dünyada haksızlığın engellenmesine (Âl-i İmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler. Bu âyet, kardeşliğin altını çizerek önemine dikkat çekmektedir. ( Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 93)Peygamber Efendimiz (S.A.S.) de şöyle buyurmaktadır: Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerine şefkat hususunda müminleri âdeta tek bir vücut (beden) gibi görürsün. Mümin bir uzvundan şikâyet ederse, vücudun diğer uzuvları da uykusuzluk ve ateşle ona iştirak ederler. (Müslim, Birr, 66) Vücudun her bir uzvu nasıl değerli ve vazgeçilmezse; İslam toplumu içerisinde yaşayan her birey aynı değerdedir.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALI

Hadiste Müslüman toplum, bir vücuda benzetilmektedir. Vücudun işlevi, hareketi, sağlıklı yaşamı tüm organların uyum içerisinde çalışmasına bağlıdır. Vücuttaki herhangi bir rahatsızlık tüm vücudu nasıl etkilerse, İslam ümmeti ve toplumu da böyledir. Toplumun her bir bireyi değerlidir. Fertler bir araya geldiğinde birliği ve dayanışmayı oluşturur. Bir arabanın tekerlek, direksiyon, motor vb. parçaları tek tek ayrılsa arabanın bir işlevi ve anlamı olmaz. Toplum bireylerin bir araya gelmesiyle, dayanışmasıyla anlam kazanır ve güçlenir. Bu durumu Mehmet Akif ne güzel ifade etmiştir: Girmeden tefrika bir millete; düşman giremez. Toplu vurdukça sineler; onu top sindiremez. 'Sen-ben' desin efrad, aradan vahdeti kaldır, Milletler için işte kıyamet o zamandır. "Müminin mümine göre konumu, parçaları (bölümleri) birbirini destekleyen bir tek bina gibidir." (Buhârî, Salât, 88) Bu hadisi şerifte de Allah Rasulü (S.A.S.) inananları bir binaya benzetiyor. Bina, tuğlaların yan yana ve üst üste dizilmesi ile oluşur. Tuğlaları birleştiren harçtır. Her bir mümin tuğla, İslam toplumu bina, kardeşlik ise tuğlaları birleştiren harçtır. Ülkemiz ve milletimiz olarak, birlik beraberlik hususunda geçmişte nice güzel örnekler verdiğimiz gibi günümüzde de bu dayanışmamız her geçen gün artarak devam etmektedir. Yaşanılan her afet ve zulümde toplum olarak tek yürek halinde hareket ettik.

'SEVİNÇLERE ORTAK OLALIM'

Camilerimizde aynı safta omuz omuza namaza durarak, makam mevki vb. farklılıklarımızı bir kenara bırakıp; zekât ve fitrelerimizle ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gözetiriz. İftar sevincimizi kardeşlerimizle birlikte yaşayarak sevinçlerine ortak olalım.