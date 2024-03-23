Ramazan’da kilo alanlar dikkat! Uzmanından beslenme önerisi

Kilo almama adına dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulunan Uzm. Dyt. Öten, "İftara doğru aç karnına hazırlanan sofraların büyüklüğü nedeniyle bu ayda kilo artışları yaşanabilir. Kilo artışının bir başka sebebi de gün içinde acıkmamak için aşırı fazla ve hızlı yemek tüketmektir. Bunun önüne geçebilmek için, fazla hamur işi türevi ve yoğun şerbetli tatlıların belli aralıklarla yenilmesi gerekir. Ne kadar çok hamur işi yenilirse, bilinenin aksine o kadar çok acıktırır ve susatır" diye konuştu.