Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin mesajı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" temasıyla yürüttüğü kampanya kapsamında geçen yıl 5 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, afet ve acil yardımlardan eğitime, gıdadan barınmaya, sosyal faaliyetlerden tıbbi malzeme ve yetim faaliyetlerine kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine geçen yıl 826 milyon liralık zekat yardımı yaptı. TDV Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttükleri zekat kampanyasıyla kardeşlik köprüleri kurduklarını ifade etti. Zekatın farz bir ibadet olduğunu anımsatan Turan, "İnfak duygusu yüksek hayırseverlerin zekat bağışlarını 2023 yılında yaşadığımız deprem nedeniyle başta depremzedeler olmak üzere ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret ettik. Yurt içinde 81 ilde 1003 şubemizle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz. Şu an sahada ramazan ayı kapsamında yardımlarımız devam ediyor" dedi.