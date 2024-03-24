Koçarlılılar iftarda bir araya geldi

Aydın'da, Koçarlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında binlerce Koçarlılı bir arada iftar yapmanın huzurunu yaşadı. Aynı sofrada bir araya gelen Koçarlılılar, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı. Düzenlenen iftar programı Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından okunan dualar ile başladı.

BİNLERCE KİŞİ ORUÇ AÇTI

Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde yapılan iftarda binlerce kişi orucunu birlikte açtı. İftara katılan Koçarlı halkı ile yakından ilgilenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Tüm hemşerilerimizin Ramazanı Şerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın Türk-İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun en iyi yaşandığı ay olduğuna dikkat çekerek "Ramazan Ayı kardeşliğimizi sağlamlaştıran bir ay. O yüzden soframız sizlerle birlikte olduğumuz zaman bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz" dedi.