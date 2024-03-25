Oruç tutarken vücutta oluşan değişiklikler

İLK AŞAMA (1- 2. GÜN)

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ifa edilen oruç ibadetiyle birlikte insan vücudunda çok büyük bir temizlik başlar. Ancak ilk iki gün biraz zorlu geçebilir. Çünkü 11 ay boyunca vücudun alışık olduğu sistemin değişmesi nedeniyle kan şekeri ve tansiyonda düşme meydana gelir. Kaslarda bulunan glikojenin geri çekilmesi, zayıflık ve şiddetli açlık hissine neden olur. Temizliğin ilk aşamasının belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve ağız kokusudur.

İKİNCİ AŞAMA (3-7 GÜN)

Orucun üçüncü gününden sonra artık normalleşme sürecine geçilir. Vücut oruca yavaş yavaş alışmaya başlar ve sindirim sistemi giderek sakinleşir. Sindirim sistemi enerjisini, gıdaları eritmek ve parçalamak yerine vücudu temizlemeye ve hücreleri iyileştirmeye odaklar. Organlar kendilerini tamir etmeye başlar. Böylece orucun ilk haftasında artık vücut dengeleri rahatlayıp yerine gelmiş olur.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA (8-15 GÜN)

Ramazan orucunun her gün düzenli olarak tutulmasıyla birlikte artık vücuttaki enerji seviyeleri de yükselmeye başlar. Aynı zamanda zihin de berraklaşır. Genel bir iyi hissetme ve mutluluk hali ortaya çıkar. İyileşme süreci daha belirgin hale gelir. Bu aşamada, vücut bütün hasarlı hücreleri onarmış olur. Bağırsak, karaciğer, böbrek, akciğer ve derideki toksinler atılmaya başlar.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA (16-30 GÜN)

Ramazanın son 10 gününde vücut artık oruç döngüsüne tam manasıyla alışmış olur. Organların da temizlenmesiyle birlikte artık vücut, daha enerjiktir. Kişinin hafızası kuvvetlenir ve konsantrasyonu ilk günlere hatta Ramazan öncesine göre daha da artar. Bu son iki hafta içindeki 16-30 günlük süreç aşamasında organlar iyileşme süreçlerini tamamlar. Vücuttan bütün toksinler atıldığı için artık kapasitesinin en üst seviyesine ulaşabilir.