Yunusemre Kaymakamlığı ve Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilere iftar programı düzenlendi. Anemon Hotel'de düzenlenen programa Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Kantay ve Başkan Çerçi masaları tek tek ziyaret ederek, misafirlerle sohbet etti. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, iftar programına katılan şehit yakınları ve gazilere teşekkür etti. Kaymakam Kantay, "Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın, Manisa Valimizin selamlarını iletiyorum. Bizleri sizlerle buluşturan Vakfımıza da teşekkür ediyorum. Bizde şehit denilince, gazi denilince akan sular durur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ülkemizde huzur ve sükunet vardır. Vatanımıza göz dikenlere Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaş'ını, Sakarya'yı hatırlatmayı borç biliriz. Aziz milletimiz ve devletimiz yeni yüzyılda her zamanınkinden daha güçlü olacaktır" dedi. Kıbrıs gezisi sözü veren Çerçi, Manisa'dan Kıbrıslı gazileri Kıbrıs'a gönderdiklerini belirterek, Kıbrıs Barış Hareketi'nin bu yıl 50. Yılı olduğunu, bu konuda bir gezi planladıklarını söyledi. Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe tarafından yemek duası edildi.