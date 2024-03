‘Beraber çok gönül sofraları kuracağız’

Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz, son düzenledikleri iftar yemeğinde binlerce hemşehrisiyle buluştu. Menederesliler, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İl Başkanı Bilal Saygılı ve MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı'nın da katıldığı gönül sofrasına büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkan Adayı Akdeniz, bu sofraları 1 Nisan'dan sonra da kuracaklarını söyledi. Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı olarak her gün büyük kitlelerle buluşan Sinan Akdeniz, "Bu gönül sofralarını inşallah Nisan'dan sonra daha çok kuracağız. Birlikte kazanacak, birlikte bölüşecek, birlikte çoğaltacağız. Menderesli hemşehrilerimin her gittiğim yerdeki teveccühüne layık olmaya çalışacağım. Heyecanım büyük. 1 hafta sonra; görev ve yetkim olduğu takdirde bu iftar sofralarının bereketini tüm ilçeme yaymak için çalışacağım. Sözünü verdiğim her projeyi hayata geçirmek için çalışacağım. Kapı da makam da Menderes halkının. Gerekirse oturmayacak. Uyumayacağım. Bana güvenen hiç kimseyi pişman etmeyeceğim" dedi.