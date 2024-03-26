  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ramazan Uzmanı uyardı: Ramazan'da demir eksikliğine dikkat

Uzmanı uyardı: Ramazan'da demir eksikliğine dikkat

Beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayında vitamin eksikliği olanlar için uzman isim uyarılarda bulundu. Demir eksikliği yaşayanların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirten Dr. Harika Uğurtay "Oruç tutanlar için demir takviyesi gerekiyorsa, ilaçlar sahurdan en az yarım saat sonra veya iftardan 2-3 saat sonra alınmalıdır" dedi. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte yanıtı...

İHA
Uzmanı uyardı: Ramazan’da demir eksikliğine dikkat

İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Harika Uğurtay, demir eksikliği ve oruç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kansızlığı kanın yeterli ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerine sahip olmaması durumu olarak tanımlayan Uzm. Dr. Uğurtay, "Bu durumun başlıca nedeni demir eksikliğidir. Kırmızı kan hücreleri vücudun dokularına oksijen taşır" diye konuştu.

Uzmanı uyardı: Ramazan’da demir eksikliğine dikkat

Demir eksikliğinde görülen belirtileri dile getiren Uzm. Dr. Uğurtay, "Yeterli miktarda demir olmadığında, bu oksijen taşıyıcı madde olan hemoglobin de yetersiz olur ve bunun sonucunda halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Ayrıca saç dökülmesi, tırnaklarda güçsüzlük ve şekil değişiklikleri, dil ve dudakta bozulmalar gibi belirtiler de görülebilir. Kişide demir eksikliği anemisi varsa, besleyici olmayan maddeleri (toprak, kömür, buz vb.) tüketme isteği de ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

Uzmanı uyardı: Ramazan’da demir eksikliğine dikkat

"DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN SEBEPLERİ"
Demir eksikliği anemisinin farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Harika Uğurtay, "Bunlar arasında demir alımının yetersiz olması (vejetaryen veya vegan bir beslenme, yetersiz demir içeren bir diyet),ihtiyacın artması (gebelik), emilim bozuklukları (çölyak hastalığı, mide-bağırsak operasyonları) sayılabilir. Kayıplar (yoğun adet kanamaları, hemoroid kanaması, kansere bağlı kan kayıpları, sık kan bağışı gibi) ve çeşitli kan hastalıklarına bağlı kan yıkımı da neden olabilir" dedi.
Bireyin şikâyetleri olmasa bile en az altı ayda bir kan testi yaptırmasını öneren Uzm. Dr. Uğurtay, "Özellikle 50 yaşından sonra erkeklerde ve menopozdaki kadınlarda demir eksikliği anemisi tespit edilirse, kanser taraması yapılması önemlidir" açıklamasında bulundu.

Uzmanı uyardı: Ramazan’da demir eksikliğine dikkat

"KABIZLIK SORUNU OLAN KİŞİLER POSALI BESİNLERE ÖNCELİK VERMELİ"
Ramazan döneminde sıvı açığının iftar ve sahur arasında tamamlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Uğurtay, "Dengeli bir beslenme hedeflenmeli ve özellikle kabızlık sorunu olan kişiler posalı besinlere öncelik vermelidir. Demir takviyesi gerekiyorsa, ilaç sahurdan en az yarım saat sonra veya iftardan 2-3 saat sonra alınmalıdır" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA