Uzmanı uyardı: Ramazan’da demir eksikliğine dikkat

Demir eksikliğinde görülen belirtileri dile getiren Uzm. Dr. Uğurtay, "Yeterli miktarda demir olmadığında, bu oksijen taşıyıcı madde olan hemoglobin de yetersiz olur ve bunun sonucunda halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Ayrıca saç dökülmesi, tırnaklarda güçsüzlük ve şekil değişiklikleri, dil ve dudakta bozulmalar gibi belirtiler de görülebilir. Kişide demir eksikliği anemisi varsa, besleyici olmayan maddeleri (toprak, kömür, buz vb.) tüketme isteği de ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.