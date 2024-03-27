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Ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide

HABER MERKEZİ
Ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan tahinli pide Kütahya'da iftar ve sahur sofralarında yer alıyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler lezzeti ile adeta damakları çatlatıyor. Pide ustası Mustafa Sayın, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzet tahinli pidenin damak tadı düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade etti. Sayın, "Sadece Ramazan ayında yapıyoruz biz bu pideyi. Ramazandan sonra 11 ay ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli, cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklara göre 4 çeşidi var. Müşterilerimiz oldukça memnun, koca bir yıl bekliyorlar ve ramazan ayında ise büyük ilgi göstererek bizleri memnun ediyorlar. Kütahya'ya özel bir lezzet oldu artık" diye konuştu. Sayın, tahinli pidenin bu yıl 60 TL'den satıldığını sözlerine ekledi.
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