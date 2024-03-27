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Haberler Ramazan Vali Aktaş, yetim çocuklarla bulustu

Vali Aktaş, yetim çocuklarla bulustu

HABER MERKEZİ
Vali Aktaş, yetim çocuklarla bulustu
Çanakkale Valiliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde her yıl Ramazan ayının 15'inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi. İftar programına Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, yetim çocuklar ve gençler ile aileler ve kurum personeli katıldı. Programda yetim çocuklar ve gençlerle ile bir araya gelen Vali İlhami Aktaş ve eşi, masaları tek tek gezerek konuklarıyla yakından ilgilendiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından Vali İlhami Aktaş, yetim çocuklar, gençler ve aileleri ile birlikte oruç açtı. Allah'ın emanetleri bu çocuklar ve gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, "Devletimizin, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman sahip çıkacağını belirterek, hiçbir çocuğun öksüz ve yetim kalmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm yetim ve öksüz yavrularımıza sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.
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