MHP İzmir Teşkilatı iftarda bir araya geldi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir Teşkilatı iftarda bir araya geldi. İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftarın ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı kadrolarının sevdasının İzmir olduğunu kaydetti. 31 Mart'ın sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirten Osmanağaoğlu, "31 Mart seçimleri seçmenini asılsız iddialarla kandırabileceğini sananlara millet aklının unutamayacakları bir ders vereceği gün olacaktır" dedi.

GERÇEK BELEDİYECİLİK HİZMETİ

İZMİRLİLERİN yerel seçimde geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara gereken cevabı vereceğine inandığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını halkça, halka hizmet olarak götüreceğinden emin olduğumuz Hamza Dağ ve 30 ilçe belediye başkanımız, İzmir'i gerçek belediyecilik hizmetiyle tanıştıracaktır." diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "31 Mart sadece bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçimi değil. 31 Mart küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günüdür" dedi. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile tüm ilçelerde uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Biz geçen seçimde 70 oyla Beydağ'ı, 700 oyla Kemalpaşa'yı 1250 oyla Foça'yı, 1250 oyla Çeşme'yi kaybettik. Sizden ricam bu ilçelerdeki yüz kişiyi arayıp onlardan oy rica etmeniz" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Biz meseleye sadece gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için bakıyoruz. Bu kentte Cumhur İttifakı olarak yeni bir destan yazacağız, yeni bir belediyecilik anlayışını şehrimize kazandıracağız" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise salondaki güçlü ruhu ve heyecanı gördüğündeki Silivri'deki yargılanmaların aklına geldiğini belirterek, "Orada FETÖ'cü hakimlere şöyle bir cümle kurmuştum. Bizim esir alınan tarafımız en az var olan tarafımızdır, bizim asıl var olan tarafımız bedenlerimize sığmayarak taşan ve ülkemizin sonsuzluğunda nöbet tutan ruhumuzdur. İşte onu Cumhur İttifakı, ülkemizin sonsuzluğunda nöbet tutan o ruhun adı Cumhur İttifakı'dır. Ne mutlu bize" dedi.