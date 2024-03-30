Orucun kalp sağlığı üzerindeki etkileri

Sağlık konusunda bazı durumlarda oruç sıkıntı oluşturabilirken, bazı durumlarda ise hastanın sağlığını olumlu etkileyen faydaları vardır. Yapılan çalışmalarda Ramazan boyunca ve Ramazan sonrası devam eden birkaç haftalık süreçte HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin arttığı, LDL yani kötü kolesterol düzeyleri ise azaldığı gösterilmiştir. İnsan sağlığı için olumsuz bir durum olan inflamasyonun (yangı) da oruçla birlikte azaldığı görülmüştür. Doğru ve kurallara uygun bir biçimde oruç tutulduğu takdirde, günlük kalori alımı kısıtlanması ve uzun süreli açlık insülin duyarlılığını arttırır. Buda kardiyovasküler hastalıklar, kanser, otoimmün hastalık gibi birçok hastalık gelişimi için koruyucu rol oynar.

Prof. Dr. Harun Evrengül

Kalp hastaları için orucun faydalarından bir diğeri ise psikolojiye olan olumlu etkisidir. Ramazan ayında oruç tutan kişiler, fiziki isteklere karşı daha disiplinli olmaya başlarlar. Olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan uzak durmaya çalışırlar. Bunun sonucunda manevi huzura erişirler. Bu manevi huzur da kalp hastası bireylerde sıkça görülen depresyonun ortadan kaldırılabilmesi için son derece önemlidir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ

Oruç tutmaları sağlık açısından riskli olarak değerlendirilen kişileri şu şekilde sıralayabiliriz. Kalp hastalığı ile bağlantılı olarak kontrol altına alınamayan göğüs ağrısı, nefes darlığı tansiyon yüksekliği gibi yakınmaları devam eden hastalar. İleri derece kalp yetersizliği olan hastalar. Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar ve kalp damarlarına balon yapılan, stent takılan hastalar. Kontrol altına alınamayan veya hayatı tehdit edici ritim bozukluğu olan hastalar. İlaç tedavisine rağmen kan basıncı yüksek olan hastalar.