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Haberler Ramazan Vali Akbıyık, KYK öğrencileri ile iftar yaptı

Vali Akbıyık, KYK öğrencileri ile iftar yaptı

HABER MERKEZİ
Vali Akbıyık, KYK öğrencileri ile iftar yaptı
MUĞLA Valisi Dr. İdris Akbıyık Türkiye'nin dört bir tarafından ve gönül coğrafyamızdan gelerek Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. Birlikte yapılan iftarın ardından öğrencilerle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Vali Dr. İdris Akbıyık, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Sohbetin ardından gençlerle langırt oynadı. İftar Programına Vali Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı katıldı.
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