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Haberler Ramazan Tarihin en kalabalık iftar yemeği Sındırgı’da verildi

Tarihin en kalabalık iftar yemeği Sındırgı’da verildi

SUAT SALGIN
Tarihin en kalabalık iftar yemeği Sındırgı’da verildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pandemi sonrası gerçekleştirilen ilk toplu iftar yemeğinde binlerce vatandaş Cumhuriyet meydanında buluştu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde meydanlar insan seline döndü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi üzerinde kurulan masalarda merkez kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar yaptı. Pandemi sonrasında ilk kez yapılan toplu iftar yemeğine katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Pandemi ile birlikte iftar yemeklerimizi kapı kapı evlere dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız memnun kaldı. Bunun yanında da geleneklerimizi yaşatalım toplu iftar yemeğimizi yeniden gerçekleştirelim" dedi.
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