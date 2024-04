Lübnanlı Türkmenler TİKA’nın iftarında buluştu

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Aydamun'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçisi Samad Hasanov, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Lübnan Temsilcisi Kemal Maksud'un yanı sıra Lübnan'daki Türk kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. İftarın ardından konuşan Büyükelçi Ulusoy, geçen hafta Lübnan'ın Türkmen kasabası Kavaşra'da olduklarını ve bugün de Aydamun'da bulunmaktan oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Ramazan ayına Gazze ve Lübnan'ın güneyinden gelen haberlerle devam ettiklerini belirten Ulusoy, "Dileğimiz o ki bu sıkıntılı günler bir an önce geçip gitsin. Gazze ve Lübnan'ın güneyinde akan kan bir an önce dursun. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize ve Lübnan'ın güneyinde can veren Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi. Azerbaycan Beyrut Büyükelçisi Hasanov da kendisini programa davet eden TİKA'ya ve onları ağırlayan Türkmen Aydamun halkına içtenlikle teşekkür edip Ramazan ayının barış ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu. Dünya Türk İş Konseyi Lübnan Temsilcisi Kemal Maksud, Ulusoy'a Lübnan bayrağının işlendiği küçük bir el dokuması halı takdim etti.