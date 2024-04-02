İftar sofralarının lezzeti etli ekmek

İFTAR sofralarının vazgeçilmezi Konya'nın etli ekmeğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, Ramazan ayında iş yoğunluğunun üst seviyeye çıktığını söyledi. İftarda etli ekmeği tercih eden birçok vatandaş kasaplardan da etini alarak, etli ekmeğin harcını kendi hazırlamayı tercih edebiliyor. Hazırlanan etli ekmek malzemeleri gün içerisinde fırınlara verilerek sıra alınıyor. İftar saatlerine az bir zaman kala taş fırında pişirilerek hazır olan etli ekmek iftar sofrasındaki yerini alıyor. Etli ekmek ustaları verdikleri tariflerde malzemeleri ve yapılışını şöyle anlattı: Soğan, yeşil biber, domates, çok az miktarda maydanoz koyuyoruz ve kıyması tabii ki dana etinden oluyor. O şekilde içi karıştırıp hazırlıyoruz, servis ediyoruz. Etli ekmekte olmazsa olmaz, birincisi hamuru iyi olacak. İkincisi de eti yani kıyması iyi olacak. Bir de ustanın yapış şekli ve ustalığı da çok önemli." dedi.