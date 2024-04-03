Ramazanın son haftasında iftar ve sahur uyarısı

DİYETİSYEN Gamze Söylemez, Ramazan ayının son günlerinde beslenme ile alakalı daha dikkatli ve özenli olunması gerektiğini hatırlattı. Ramazan ayının son günlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken belli başlı kuralların olduğunu belirten Diyetisyen Gamze Söylemez, "Ramazan Bayramı'na girmeden bireylerin yavaşlayan metabolizmalarını hızlandırmaları için en çok önereceğimiz kural sahura kalkmalarıdır. Sahura kalkamıyorsanız bile en azından bir şeyler yiyip yatmanızı tavsiye ederim. Sahurda daha çok sağlıklı kahvaltılıklardan tercih edebilirsiniz. Yumurta, peynir, zeytin, biraz pekmez veya bal tercih edip tam buğday ekmeğiyle güzel bir sahur tercih edebilir" diye konuştu.