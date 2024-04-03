Sabancı Camii / Ülkemizin mübarek mekanları

ADANA'DA Seyhan nehrinin kenarında yer alan Sabancı Merkez Camii 1998 yılında inşa edilmiştir. Sabancı Merkez Cami Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğine sahiptir. Sabancı Merkez Camisinin masrafları yüzde ellisi halk tarafından bağışlar ile karşılanmış, yüzde ellisi ise Sabancı Ailesi tarafından karşılanmıştır. Sabancı Merkez Camisi klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiştir. 1998 yılında hizmet vermeye başlayan Sabancı Merkez Cami toplam 58.900 m2 alan üzerinde kurulmuş olup, 12.900 m2 kapalı alana sahiptir.

Sabancı Merkez Cami, konumu itibariyle Adana'da bulunan ana arterlerin, demir yolunun ve Adana'yı çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kesim noktasında ve yüksek minareleriyle uzaktan görünüyor olması nedeniyle, şehrin adeta sembolü haline gelmiştir. Cami, 28.500 kişiye ibadet imkanı sağlayabilmekte olup Balkanlar'ın ve Ortadoğu'nun en büyük camilerinden biridir. Seyhan Irmağı kenarında görkemli bir yapıya sahip olan 6 minareli Sabancı Cami'nin 32 metre çapındaki kubbesi sekiz fil ayağı üzerine oturmaktadır. Kubbenin namaz kılınan kottan itibaren yüksekliği 54 metre'dir. Ana gövdeye bitişik dört minare 99 metre, son cemaat mahallindeki iki minare 75 metre yüksekliktedir. Cami, 4 ders odası, 10 itikaf odası, imam ve müezzin odaları, sohbet odaları ve şadırvan ile her türlü imkana sahiptir. Sebil Çeşmesi'nden dini günlerde bal şerbeti sunulmaktadır.