Buca’nın Çamlıkule semtine Hz. Hamza Camii yapılıyor

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 242/35 sokakta hayırseverlerin desteğiyle Hazreti Hamza adıyla yeni bir camiye kavuşuyor. İnşaatının yüzde 80'i tamamlanan caminin iki minaresi ve iki tane de asansörü olacak. Ayrıca zemin katında erkek ve kadınlar için 500 metrekarelik bir taziye evi yer alacak. Bir üst katında ise yine 500 metrekarelik bir Kur-an'ı Kerim Eğitim Merkezi olacak. Hazreti Hamza Camii Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, hayırseverlerin katkısıyla caminin yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek "Üst iki katta da cami çevreye hizmet verecek. Daha yapacak çok iş var iki ay içerisinde kaba ve ince sıvası tamamlanıp boya aşamasına geçilecek" dedi.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Camiyi 5 ay içinde tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emrine verilmesini hedeflediklerini belirten Mustafa Yıldız, "Cami inşaatında C-40 beton kullanıldı. Ana kubbe 32 metre çapında çelik konstrüksiyondan yapıldı. Ağırlığı sadece 15 ton. İzmir'deki ilk çelik kubbeli cami olma özelliğini de taşıyacak. Hayır hasenat ayı olan içinde bulunduğumuz Ramazan ayında yardım bekliyoruz. Buca Hazreti Hamza Camii Derneği olarak bağışlarınızı gerek maddi gerekse malzeme olarak yapabilirsiniz. Bilgi almak isteyenler ; 05323569664 numaralı telefonu arayabilir" diye konuştu.