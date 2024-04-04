Kızılay Karşıyaka’dan iftar buluşmasına davet

Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi her yıl Ramazan ayında olduğu gibi geleneksel hale gelen iftar buluşmasını yine gerçekleştiriyor. Bu yıl ki Geleneksel Kızılay İftarı Halk Buluşması Karşıyaka Örnekköy Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, "Karşıyaka Kızılay Geleneksel olarak her yıl Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Kızılay Bağışçıları ve Halk buluşması iftar yemeği düzenliyoruz. 'BuRamazanSensizOlmaz' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Allah tüm hayırseverlerin yaptığı bağışlarını ve tutulan oruçlarımızı dualarımızı kabul buyursun" diye konuştu.