Hollywood yıldızı Kur’an’a hayran kaldı

HOLLYWOOD yıldızı ünlü oyuncu Will Smith, Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 55 yaşındaki ABD'li aktör, geçtiğimiz Ramazan ayında Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu söyledi. Smith, 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldığı 94'üncü Oscar Ödül Töreni'ne tokat skandalıyla damga vurmuştu.

MANEVİYATA YÖNELDİ

WİLL Smith, skandal olayın ardından en iyi erkek oyuncu ödülünü almak üzere sahneye çıkmıştı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamamış ve yaşananlardan dolayı özür dilemişti. Ünlü oyuncu, yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için maneviyata geri döndüğünü

söyledi. Son olarak Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in 'Big Time Podcast' adlı programına konuk olan Will Smith, İslamiyet açıklamalarıyla gündeme geldi. Will Smith, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı: Sadeliğine bayıldım; Kur'an çok net; kristal berraklığında. Yanlış anlamalarla uzaklaşmak çok zor. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın kutsal kitapları arasındaki benzerliklere şaşırdığını dile getiren dünyaca ünlü yıldız, açıklamasının devamında şu sözleri sarf etti: Tevrat'tan İncil'e oradan da Kur'an'a kadar uzanan tek bir hikayenin arasındaki benzerliğe şaşırdım. Baba olarak İbrahim'i ve ardından İshak ve İsmail'le olan ayrılığı hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştım ve bu kavrayışı tamamlamak çok güzeldi.