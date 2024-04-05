MÜSİAD Manisa’dan geleneksel iftar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi. Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını belirten MÜSİ- AD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Emsalsiz bir mücadele veren Gazzeliler, kendi öz topraklarında, Siyonist İsrail rejiminin katliamı altında zulüm görüyor. İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde, pervasızca sürdürdüğü bu katliamı bir kez daha lanetliyorum. Bu mezalime ses çıkarmayan, gözlerini kapatan, yüzünü farklı taraflara dönen gafilleri de asla unutmayacağız. İsrail'in bu barbarca katliamları karşısında İslam Dünyası'nın birlik ve beraberlikle hareket etmesinden başka çıkar yol yok. Onun için kamuoylarının tepkisininbitmemesi, konunun sürekli gündeme tutularak bu tepkilerin artarak devam etmesi şart. Türkiye, Gazze konusunda ve Filistin davasında her kademede net bir duruş sergileyerek diplomatik çözüm önerilerini ve insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.