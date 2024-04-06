Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah veya aileleri tarafından yaptırılan camilerine 'Selatin Camileri' adı veriliyordu. Fatih Camii de İstanbul'un fethinden sonra yaptırılan ilk selatin camisi olma özelliği taşıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen caminin yanında, 16 adet medreseye sahip, hamam, aşevi, kütüphane, konukevi ve hastanenin bulunduğu bir külliye yer alıyor. Fatih Camii, yalnızca mimarisi veya külliyesi sebebiyle değil, hemen yanında yer alan türbeleri sebebiyle de oldukça ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet, Gazi Osman Paşa ve Gülbahar Valide Sultan gibi Osmanlı tarihinde önemli yere sahip olan isimlerin kabri, burada yer alıyor. Minarelerin taş külahları 19. yüzyıl sonunda yapılmıştır. Mimar Mehmed Tahir Ağa camiyi tamir ettiği sırada eski camiden kalan klasik parçalarla yeniden yaptığı barok parçaları iyi bir şekilde birleştirdi. Caminin alçı pencereleri son devirlerde harap olduğundan adi çerçevelerle değiştirildi. Avlu kapısının yanındaki yangın havuzu Sultan II. Mahmud tarafından 1825 yılında yaptırıldı. Caminin geniş bir dış avlusu vardı. Bunun tabhaneye çıkan kapısı eski camiden uçmuştur.