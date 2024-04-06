Öğretmen ve öğrenciler iftarda bir araya geldi

Afyonkarahisar Şuhut Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, iftar programında bir araya geldi. Fatih Ortaokulu Bahçesinde düzenlenen iftar programına öğretmen ve öğrenci yaklaşık 175 kişilik yoğun bir katılım sağlandı. İftarlar açıldıktan sonra Fatih Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vahit Akkaya tarafından dua edildi.

ÖĞRENCİLER MUTLU OLDU

Öğrencilerin bazıları ilk kez birlikte iftar yapmanın tadını çıkarırken bazıları ise ikinci kez iftar yaptıklarını söyledi. Etkinlikle ilgili konuşan Fatih Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Cacı, etkinliği veli ve öğretmenler iş birliğinde yaptıklarını kaydederek, "Bunu bütün velilerimizden izin alaraktan öğrencilerimizle birlikte yaptık. Bu her sene yapılarak kurum kültürü oluştu. Onun için çok mutluyuz. Öğretmenlerimizle beraber birlik beraberlik içerisinde bu iftar programımızı yaptığımız için ben çok mutluyum" dedi. Fatih Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Aleyna Ortanca konuyla ilgili açıklamalarında, "Fatih Ortaokulu 8B Sınıfı olarak son senemizde iftarımızı beraber açtık. Çok mutluyum duygularım böyle..." dedi.