Dalaman’da polislerden iftar buluşması

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Muğla Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar yemeği programı düzenledi. İftar yemeği; Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve eşi Dr. Derya Yakuta, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe ve eşi, Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve eşi, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç'in katılımlarıyla gerçekleşti. Bu özel günde, polis teşkilatının fedakâr çalışmaları ve toplum içindeki önemli rolü vurgulanırken, yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

POLİS HAFTASI VURGUSU

Özellikle Polis Haftası'nın teşkilat için önemli bir takvim olduğu dile getirilirken, bu dönemde polislerin halkla ilişkilerini güçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildiği kaydedildi. İftar yemeği, hem teşkilat mensuplarının hem de ilçe halkının katılımıyla, dayanışma ve hizmet ruhunun güçlendiği bir atmosferde geçti. Vatandaşların da polis memurlarıyla bir araya gelip paylaşımlarda bulunması memnuniyet yarattı.