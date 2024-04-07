TUNUS'UN geleneksel Ramazan tatlısı "zlabiye" ve "maharik" yüzyıllardır iftar sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Ülkenin birçok kentinde "zlabiye ve "maharik" tatlısının yapıldığı tatlıcılar bulunsa da en iyi yapıldığı yer olarak Tunus'un güneybatısında yer alan Beca kenti gösteriliyor. Beca kentinde onlarca tatlıcının yer aldığı merkez çarşısında "Marsavi Tatlıcısı" adlı bir dükkan dikkati çekiyor.

Dükkan sahibi Abdurrezak el-Marsavi, "Zlabiye ve maharik tatlılarının hazırlanışında kullanılan temel malzemeler irmik, un, yumurta, yağ, şeker ve bal. Bu malzemeyle zlabiye tatlısı için iyi ve akışkan bir hamur hazırlıyoruz, meharik tatlısı için ise daha katı bir hamur kullanıyoruz. Tabi ki bu ustalık isteyen bir iş, bu yüzden ustaların yanında eğitim almak gerekiyor. Beca çarşısında dedelerimin mesleğini devam ettirmekten dolayı çok mutluyum" dedi. Becalı akademisyen ve tarihçi Züheyir bin Yusuf, bu tatlıların sadece ramazan ayına özel olmadığını yılın tüm aylarında tüketildiğini belirtti.