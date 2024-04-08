TİKA, Gambiya’da iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da 200 medrese öğrencisi için iftar programı düzenledi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Gambiya Yüksek İslam Konseyi işbirliğinde, Konseyin Kanifing bölgesinde yer alan merkezinde medrese öğrencileri için iftar verildi. Programa Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar, Gambiya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Essa Darboe, imamlar ve öğrenciler katıldı. Darboe, yaptığı konuşmada, TİKA ile güçlü işbirliklerinin bulunduğunu belirterek, iftar programı nedeniyle Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu. Bayar ise paylaşmanın Türk kültürünün temel değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bu kutsal ramazan ayında Gambiya'daki kardeşlerimizle iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program dualarla sona erdi.