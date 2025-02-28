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Haberler Ramazan Teravih namazı saatleri 28 Şubat 2025! İzmir'de ilk teravih saat kaçta?

Teravih namazı saatleri 28 Şubat 2025! İzmir'de ilk teravih saat kaçta?

Onbir ayın sultanı Ramazan ilk teravih namazı ile birlikte bugün başlıyor. Teravih namazını kılacak olanlar bulundukları illeri namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet il il teravih namazı saatlerini paylaştı. İşte 28 Şubat cuma teravih saatleri...

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Teravih namazı saatleri 28 Şubat 2025! İzmir’de ilk teravih saat kaçta?

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İzmir teravih namazı saati kaç? soruları araştırılıyor. Diyanet illerin namaz saatlerini yayınladı. Peki, ilk teravih saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre illerin teravih namazı vakitleri...

Teravih namazı saatleri 28 Şubat 2025! İzmir’de ilk teravih saat kaçta?

2025 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
28 Şubat Cuma İstanbul Yatsı Vakti: 20:19
28 Şubat Cuma Ankara Yatsı Vakti: 20:03
28 Şubat Cuma İzmir Yatsı Vakti: 20:26
28 Şubat Cuma Bursa Yatsı Vakti: 20:19

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Teravih namazı saatleri 28 Şubat 2025! İzmir’de ilk teravih saat kaçta?

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.

Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

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