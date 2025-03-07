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Haberler Ramazan 7 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

7 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

İzmir'de iftar bugün saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? İstanbul iftar saati kaç? soruları merak ediliyor. Diyanet yayınladığı imsakiye ile illerin iftar saatlerini paylaştı. İşte 7 Mart cuma il il iftar saatleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

7 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

Bugün iftar saat kaçta? sorusu en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirenler bulundukları ilin iftar saatini araştırıyor. Peki bugün İzmir, İstanbul, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Diyanet imsakiyesine göre 7 Mart cuma iftar saatleri...

7 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar bugün saat 19.17'te yapılacak.

7 MART CUMA İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİYALİZ UYGULAMALARINDA ORUÇ BOZULUR MU?
Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz; periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir.
Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanması işlemidir. Hemodiyaliz ise kanın vücut dışında bir makine yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesi işlemidir. Kan bir iğne aracılığı ile hastanın kolundan alınır. Hemodiyaliz makinası, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne ile hastanın damarına geri verilir. Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir.
Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur (DİYK 22.09.2005 tarihli karar).

7 Mart cuma iftar saatleri! İl il imsakiye...

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

ORUÇLU İKEN BÖBREK TAŞI KIRDIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan bir kimsenin, vücuduna gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşı kırdırmasıyla orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da orucu bozmaz.

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