Aydınlı iş kadınları iftarda buluştu

AYDIN'DA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal destek sistemlerinden faydalanan kadınlar ve iş kadınları düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İncirliova Belediyesi Balık Restoran ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD) iftar programı düzenledi. Farklı sosyal statüdeki kadınların bir araya gelerek tanışmaları ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla gerçekleştirilen iftar programına İncirliova Kaymakamı Canan Hancer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, İŞKAD Başkanı Aynur Kılıç ve iş kadınları katıldı. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu kadınların sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olmaları açısından bu tür programların önemine dikkat çekti. İŞKAD Başkanı Aynur Kılıç ise, Başkan Kaya'ya destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Programın sonunda Kılıç Başkan Kaya'nın eşi Füsun Kaya'ya çiçek takdiminde bulundu.