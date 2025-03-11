17 yıldır ücretsiz iftar veriyorlar

Afyonkarahisar'ın köklü işletmelerinden olan bir restoran, hayırsever vatandaşların da desteğiyle her Ramazan ayında birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en büyük örneklerinden birini ortaya koyuyor. Geleneksel hale gelen uygulama 17 yıldır devam ediyor. Uygulama kapsamında restoranda yaklaşık 150 kişiye iftar menüsü servis ediliyor. Fiziki şartlar elverdikçe ilave masa ve sandalyeler oluşturularak daha fazla kişiye yer açılmaya çalışılıyor. Restoranın ücretsiz iftar menüsü, 3 çeşit yemek, tatlı, iftariyelikler ve içeceklerden oluşuyor. Hayırseverlerin de desteğiyle her yıl daha fazla kişiye ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. Restoranda pişen yemeklerin bir kısmı da paket olarak adreslere dağıtılıyor.

300 KİŞİYE HİZMET

Ücretsiz iftar yemeğinin gelenek haline dönüştüğünü ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden işletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu, "Hayırsever vatandaşlarımız da bize destek oluyor. O yüzden her geçen yıl yemek sayımızı arttırıyoruz. Şimdi 300 kişiye ikramda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.