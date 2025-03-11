Zerre gibi küçüldüm Kâbe’de...

Bütün âlemlerin kalbi dünyanın bulunduğu âlem. Bütün galaksilerin kalbi Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisinin kalbi güneş sistemi. Güneş sisteminin kalbi dünya. Dünyanın kalbi Mekke. Mekkenin kalbi Kâbe... Âdete kalpler süzüle süzüle tek bir kalpte hakiki kalp olmuş. Hakikî kalp Kâbe'nin malzemesi diğer kalpler olmuş...Ey Rabbim, ey Kâbe'nin Sahibi ve Reis'i: bize Kâbe'nin etrafında pervane olmayı nasip ettiğin için teşekkürler; sonsuz şükürler... Ey Hâlık-ı Küllî Şey, bütün kalpleri Kâbe'ne malzeme yaptığın gibi milyonlarca iman dolu pervaneleri de O kalbin atışları yaptın; O kalbin kan damarları, sinirleri yaptın. Ey Allah'ım, tavafla O kalp ne güzel, pervaneler müminler ne güzel...

İLK DUA, İLK YAKARIŞ, İLK AŞK

Kabeyi ilk görüş, ilk dua ve yakarış ve de ilk aşk... Duamızı yapıyoruz ama dualar büyük, biz öyle küçülüyoruz ki. Sadece biz mi küçülüyoruz? Hayır alem küçülüyor, sanki her şeyi içine alır gibi bir heybeti var. Zâten Allah'ın evi olması öyle bir heybet ki... Evet, öyle küçüldük ve her şey öyle küçük ki: Hayasız, tavırlı towers'lar küçücük, en heybetli yapılar küçücük, hatta dünyayı korkutmaya, talan etmeye hazır üsler devasa eserler küçücük. Bir Allah'ın karargahı Kâbe devasa bir Müminler Ordusu devasa... Bunun bilincinde olan Ecdadımız Osmanlı'ya da selam ve rahmet olsun... Kâinatın kalbi Kâbe'ye kavuşmanın aşkıyla dönüyor dönüyoruz... Ne oruç, ne su hiç bir şey aklımızda değil, biz çoktan uçmuşuz...

SANKİ KAİNAT IŞIKLANDIRILDI

Kâbe'de Kuru dillerin getirdiği tekbirlerle meydana gelen kıvılcımlar sanki kâinatı ışıklandırıyor. Yahya kardeşim, Alaattin, Berkan kardeşlerim ve hanımla birlikte grubumuzdaki kardeşlerimiz ve tüm Kâbe pervaneleri Kâbe'nin nabzı olmuşuz... Bu nabız attıkça o tekbir sancağı düşmedikçe demek ki yaşıyoruz ve yaşadığımıza göre Kudüs fethedilecek; Mescid- i Aksa nurdan tebessümler ile Kâbe'ye bakacak. Tavafla bu nabız attıkça, Kardeşlikte olacak; İttihâdı İslâm'da olacak, İslam Orduları da olacak! Zâten asırlardır Kâbe İttihâdı İslâm'ı sağlamış bir yönetimlere iş kalmış. Onlar da ebedî hayatlarını yönetmek; Cennet'te kral gibi yaşamak istiyorlar ise Siyonizmi yerle bir etmek ve İtrail'i bu topraklara gömmek için tek yumruk olurlar; İttihâdı İslâm'a lokomotif olurlar. Yoksa dünyanın krallığı ebedi âlemlerde beş para etmez...Babam, anam, kardeşim Mahmut hiç ağızlarından düşürmezlerdi bu kutsal toprakları. Ne kadar anlamaya çalışsakta boş, ancak gelip yaşamak lazım; gelip pervaneler gibi uçmak lazım kısaca: Burada Allah'a kul olmak lâzım. Şükürler olsun hanımla birlikte gelmek nasip oldu. Allah evlatlarımıza, tüm Müslümanlara da nasip etsin Amin... Evet, Kâbe'nin etrafında döndükçe küçülmenin Kâbe'ye atom - zerre olmanın hafifliği ile Allah'ın rızasına uçmanın şerefini, bahtiyarlığını Allah herkese nasip etsin. Allah herkesi tavafta, Sa'y'da ve tüm ibadetlerde Ebû Leheb, Ebû Cehil klimalardan korusun Aminnn... Çünkü o Ebû Leheb, Ebû Cehil taşlar, oklar, sırtımdan yediğim hançerler ile dört gün ateşler içinde yandım... Sadece ben mi? Hayır! Herkes hasta. Bu yazıyı da hasta hasta yazdım. Hepinize selam eder dualarınızı bekleriz...