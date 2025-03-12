Filistinliler mülteci kampında Ramazan adetlerini yaşatıyor

LÜBNAN'DAKİ Burc el-Beracine Mülteci Kampı sakinleri, Filistin'e ait Ramazan adetlerini yaşatmaya çalışıyor. Kamp sakinleri, aradan geçen yıllara rağmen atalarından öğrendikleriyle Ramazan ayını geleneklerine göre yaşamaya gayret ediyor. Kamp sakinlerinden Meryem Mustafa, Ramazan ayında Filistinliler için geleneklerin çok önemli olduğunu belirtti.

İftar ve sahur yemeklerinde Filistinlilerin bir araya geldiğini ve Ramazan süsüne önem verdiklerini aktaran Mustafa, iftar sofralarında Filistinlilerin en çok geleneksel yemekleri tercih ettiğini dile getirerek, "En önemlisi kadayıf ve cellab. Bunlar olmadan Ramazan güzel geçmez" dedi.

Mülteci kampında fırıncılık yapan Fitna Aşvah ise "İftarları evde ya da bir akrabada yaparız. Akrabalar yoksa da evdekilerle bir araya geliriz. Çocuklarımızın evlerine de gideriz. Filistinlilerin hayatı bu şekilde" diye konuştu. Filistinlilerin Ramazan'da kadayıf ve "Şuaybiye" tatlılarını tercih ettiğini paylaşan Aşvah, hep birlikte sahur yapmanın da kendileri için önemli olduğunu anlattı.

Kahvehane işleten Velid Davud ise Filistinlilerin Ramazan akşamlarında Arap kahvesi diye bilinen "kakuleli kahve" içtiğini belirterek, iftara 3 veya 4 saat kala kahve yapımına başladığını söyledi. Filistinlilerin iftar sonrasında, özellikle teravih namazının ardından kahvehaneye geldiğini aktaran Davud, burada toplananların geç saatlere kadar sohbet ettiklerini anlattı.