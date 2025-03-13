Gediz İlköğretim Okulu öğrencilerinden anlamlı proje

MANİSA'DA Gediz İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Ramazan ayının ruhuna uygun anlamlı bir dayanışma kampanyasına imza attı. "Bayramda Arkadaşlarımızın Yüzü Gülsün" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi arkadaşları için "Askıda Kıyafet" projesi düzenledi.

Öğrencilerin öncülüğünde başlatılan kampanyaya başta sınıf öğretmenleri Nezahat Taşar olmak üzere veliler, öğretmenler ve okul idaresi destek vererek bağışta bulundu. Toplanan bağışlarla, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni kıyafetler hediye edilecek. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtan bu kampanyaya iki kız öğrenci öncü oldu. Küçük yüreklerin böylesine büyük bir iyiliğe vesile olması ise herkes tarafından güzel karşılandı. Okul Müdürü Evren Arslan, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.