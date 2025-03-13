Kabeye kutlu bir davet

Yâ Resûlullah (sav) hani "Yandım desem gel der misin?" diye sormuştum ya, vallahi siz öyle bir gel! dediniz ki üstelik Ramazan Umresi için geldik...

Efendim, Kabul ettiğiniz için teşekkürler...

- Lütfettiniz...

- Kabul buyurdunuz...

- Kucak açtınız...

- Hem ne kucak? Cennetten daha nurani, cennetten daha çok sevgi dolu bir Kucak...

Sultanım efendim, kurban olduğum:

O yeşil kubbe kubbe değil sanki geleni bağrınıza bastığınız nurânî bir kucak.

İnsan bu kucaklaşma için dünya saltanatından vazgeçer.

Ya Resûlullah: Sanki haylazlık yapmış evden kaçmış, sonra pişmanlık duyup mahcubiyetle baba evine dönmüş yaramaz çocuklar gibiyiz... Evet, baba evine döndük ama ne günah ve hatalarla...

En azından Uhuvvet-i İslâm'ı tam sağlamış olabilirdik. En azından bebek ve çocuk katili siyonist İsrail'i yerle bir edebilirdik... En azından ahvalimizle, yaşantımızla örnek olup daha fazla milyonların Müslüman olmasına vesile olabilirdik... Fakat şununla geldiğimiz için şükrediyoruz: Bütün Müslümanları seviyoruz, bütün Ehl-i Sünnet Cemaatleri dost ve bir ordunun mensupları olarak görüp, alkışlıyor; hak yolunda muvaffak olmaları için dua ediyor, sevgiyle kucaklıyoruz...

Ey Sultanım Efendim, şununla da geldik: Allah'ın yardımı ile münafıkların oyununa gelmedik. Kâfirin, düşmanın ok attıklarına sırt dönmedik. 15 Temmuz'da sadece Türkiye'ye değil, Mekke - Medine'ye ve tüm İslam dünyasına sahip çıktık... Dilimizi, kalemimizi küffara esir etmedik, kiralık hiç etmedik.

Her gün yana yakıla İttihâd-ı İslâm, İttihâd-ı kalp, İttihâd-ı kelam, İttihâdı dua ve en önemlisi de; Siz'e ve Yüce Allah'a itaatkar evlatlar diledik.

MELEK BİÇERDÖVER

Ey Sultanım Efendim, Sen'in sevdiklerini sevmeye, nefret ettiklerine nefret etmeğe gayret ettik... İşte bunlarla geldik. Canım, ruhum feda olsun sana ya Resûlullah: Devletimiz için, milletimiz için çalışana el uzattık; başörtüsünü ve Ayasofya'yı hür kılana kucağımızı açtık, sahipsiz bırakmadık... Dünya beşten büyüktür diyen kulunu hep sevdik.

Böyle demeye devam ettiği ve Âlemi İslam'ın derdini dert edindiği sürece sevmeye de devam edeceğiz...

Geldik Yâ Resûlullah! Yüzü karalı ama vicdanı yaralı. En azından yaramızın hatırına affet bizi ve arzularınızı daha çabuk yerine getirmemiz için himmet buyurunuz: Bedir'de Melekler Tepesine inen melekler gibi; Kudüs'e, Filistin'e, Doğu Türkistan'a ve Ortadoğu'ya zulmeden zalimler için melekler inseler ve MELEK BİÇERDÖVER ile yok etseler zira İttihâd-ı İslâm kralların başka krallık peşinde olmasından dolayı üzüyor, bu durum Âlemi İslam mazlumlarını ve vicdan sahiplerini üzüyor...

KAVUŞMAK NE BÜYÜK NİMET

Efendimiz (sav) gel dedi ya ne büyük şeref...

Gel dedi ya...

Ravzana varınca yüreğim heyecan kasırgası ve bir toz gibi savruluyorum...

Buna rağmen, sevincime heyecanıma bir hüzün gölgesi düşüyor. Ah İttihâdı İslâm! Ah zalimin kolunu kanadını kıracak İslâm ordusu! Sanki tek engel benim...Her şeye rağmen bugüne kadar yazmış olduğum İttihâd-ı İslâm ve uhuvvet yazılarını ruhumun ellerine verip, Efendimizin huzurunda boyun büktüm:

Bari bunların hatırına, Kudüs ve Doğu Türkistan feryatlarımın hatırına günahlarımın affı için şefaat eder misiniz?

Şahit ol Yâ Rab! İslâm birliği yolunda mürekkebimin son damlasına kadar kelimelerimle, cümlelerimle satır satır feryat edip, umursamazlığı satırlar altında kurban edeceğim...

Ya Resûlullah, biliyorum eksiğim kusurum çok inanıyorum ki onlar için şefaatçi de olacaksın ama İslâm birliği ve hakiki manada uhuvvet gerçekleşmediği için kendimi öyle suçlu hissediyorum ki mahcubiyet çelik taraklarla yüreğimi tarıyor...

ALLAH'IM, bizler âciz ve fakiriz, Sen'in sonsuz kudretine ve rahmetine sığınıyor; yardım ve kolaylıklar diliyoruz.

Allah'ım çocuklarımızı her türlü ahlaksızlıktan koru, mutlu yuvalar kurmalarını nasip et. Eşya ve makam ile değil, insan ile evlenmelerini, çokça çocuk sahibi olmalarını, sana itaatkar olmalarını da nasip eyle Aminnn...

Ya Rab çocuklarıma hayırlı işler, kolaylıklar ve Oğlum Mustafa Sungur'a hayırlı bir eş ve hayırlı yuva kurmayı nasip et...