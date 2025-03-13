Minik Rümeysa’dan duygulandıran bağış

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Rümeysa Yıldırım, sadaka kutusunda biriktirdiği parayı Filistin'e gönderdi. Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Sultaniye Mahallesi'nde oturan İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Rümeysa Yıldırım okuduğu takvim yaprağından etkilenerek sadaka kutusu oluşturup Filistinliler için yardım biriktirdi.

Sadaka kutusunu teslim eden Rumeysa'ya Müftü Karagöz, kitaplar hediye ederek uğurladı.

Kendi elleriyle yaptığı sadaka kutusunda biriken paraları babası Hüseyin Yıldırım'la birlikte Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne gelerek Filistinlilere gönderilmek üzere TDV Köyceğiz Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'e sadaka kutusuyla 620 lirayı teslim etti.

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

MÜFTÜ Karagöz sadaka kutusunu teslim alırken, "Gönülleri kendilerinden büyük çocuklarımızın güzellikleri ve iyilikleri sayesinde dünyayı iyilik kurtaracaktır. Rumeysa yavrumuz Ramazan ayında bizi hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Filistin ve Gazze halkı için başlatılan yardım seferberliğine büyük küçük herkesin katılmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.