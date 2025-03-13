Uşaklı çiftler iftarda buluştu

UŞAK Valiliği tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftarda, kentte en uzun süre evli kalan çiftler ile yeni evlenen ve evlenecek olan çiftler aynı sofrada buluştu. Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda, Uşak Valisi Naci Aktaş, katılımcıları eşi Nagihan Aktaş ile karşıladı. Programa, 50 yılın üzerinde evli 5 çift, kentte en son evlenen 18 günlük bir çift, Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alması onaylanan 4 çift katıldı. İftar öncesinde 73 yıldır evli olan Hasan Ercan (90) ve Cennet Ercan (95) ile Mehmet Ali Yılmaz (90) ve Sadika Yılmaz (89) çifti, gençlerle evlilik tecrübelerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu. Yeni evlenen çift ile evlenecek olan çiftler de görüş alışverişinde bulundu. Programda daha sonra iftar yapıldı.