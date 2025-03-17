İftarını Aydın’da sahuru İzmir’de yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Işıkhan, kentteki programları kapsamında Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Işıkhan, valilik ziyaretinin ardından Efeler İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Ülke genelindeki ekonomik politikaların olumlu yansımalarını Aydın'da da görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Işıkhan, "Bu yıl Aydın'da 26 bin 453 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın istihdamına büyük önem veriyor, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sunmaları için projeler geliştiriyoruz. 2024 yılı itibarıyla 12 bin 209 kadınımız iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler yürütüyoruz. 2024'te 9 bin 906 gencimizi istihdama dâhil ettik" dedi.

Işıkhan Aydın'ın özellikle tarım ve gıda sanayinde sahip olduğu potansiyeli daha da büyütmek için desteklerin artacağını söyledi. Bakan Işıkhan Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesindeki Tüprag Efemçukuru Altın Madeni'ni ziyaret ederek çalışanlarla sahur yaptı. Üretim alanına inen Işıkhan, madencilik faaliyetleri hakkında bilgi edindi. Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri inceleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

MADENDE SAHUR

Buradan sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, yemekhanede madencilerle sahur yaptı. İşçilerden Yunus Bayraklı'nın duasıyla sahur sona erdi. Madenciler, ziyaret anısına Bakan Işıkhan'a madenci heykeli hediye etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İzmir Efemçukuru Madeni'nde, maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık. Emeğin en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum."