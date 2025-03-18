Asırlık gelenek Ramazan sofralarında yaşatılıyor

BALIKESİR'İN İvrindi ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeyoba Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen "gezek" geleneğiyle mahalle halkı birbirleriyle dayanışma içinde iftar sofraları kuruyor. "Gezek" veya "Konak" olarak bilinen, eskiden ailelerin evlerinde misafir ağırlamasıyla başlayan bu gelenek zamanla mahalle sakinlerinin ortak etkinliği haline gelerek daha geniş katılımla düzenlenmeye başlandı. Her gün bir ailenin malzemelerini aldığı iftar sofralarına, mahalle sakinlerinin yanı sıra yoldan geçen misafirler de davet edilerek birlik ve beraberlik örneği sergileniyor.

Hayır yapmak isteyen mahalle sakinleri, iftar yemeği için gerekli malzemeleri temin ediyor. Mahalledeki kadınlar ise imece usulüyle bu malzemeleri geleneksel yemeklere dönüştürerek cami bahçesinde büyük bir iftar sofrası kuruyor. İftarın ardından bulaşıklar da aynı şekilde mahallenin kadınları tarafından yıkanıyor, etraf temizleniyor.

Hüseyinbeyoba Mahallesi Muhtarı Fatih Durak, mahallede geçmişten bugüne kadar gelen geleneğin devam ettirildiğini belirterek, "Ramazan ayında imkanı olan komşularımız sırayla iftar veriyor. Dışarıdan gelen misafirler de iftar yapıp namazını kılıyor" ifadelerini kullandı. Recep Deniz de geleneğin, insanların kaynaşmasını ve dayanışmasını sağladığını ifade ederek, "Kadınlar gelir burada yemekleri yapar. Akşam imece usulü dağıtılır, imece usulü bulaşıklar yıkanır" dedi.