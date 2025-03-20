Menemen’de Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110'uncu yıldönümü dolayısıyla Menemen'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Yıldıztepe Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Şehitlikte düzenlenen resmi törende; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Menemen Temsilcisi Fatih Aslan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Menemen Belediyesi'nin Tepe Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlediği iftar programı ile devam etti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün bizler, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hür ve bağımsız bir vatanda huzur içinde yaşıyorsak, bunu vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimize ve gazilik onurunu taşıyan yiğitlerimize borçluyuz" diye konuştu.