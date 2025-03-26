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Haberler Ramazan Kadir Gecesi çekilecek tespihler, zikirler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tespihleri...

Kadir Gecesi çekilecek tespihler, zikirler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tespihleri...

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan bu gecede tespih çekmek isteyenler 'Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri' araştırmasını sürdürüyor. Peki bu gece hangi tespihler çekilmeli? Hangi dualar okunmalı? İşte Kadir Gecesi tespihleri, zikirleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kadir Gecesi çekilecek tespihler, zikirler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tespihleri...

Mübarek Kadir Gecesi'nde hangi tespihler çekilmeli, hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? araştırması bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek olan tespihler...

Kadir Gecesi çekilecek tespihler, zikirler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tespihleri...

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Kadir Gecesi çekilecek tespihler, zikirler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tespihleri...

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Kadir Gecesi çekilecek tespihler, zikirler neler? Kadir Gecesi zikirleri, tespihleri...

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

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