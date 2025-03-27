Manisa’da hemşehri derneğinden iftar

MANİSA Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği tarafından 600 kişilik iftar yemeği verildi. Manisa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve 15 hemşehri derneğini bünyesinde bulunduran Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği ile Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle Yunusemre 100. Yıl Meydanında iftar programı düzenlendi.

'RAMAZAN SAMİMİYETTİR'

EDİLEN duanın ardından hep birlikte iftar açıldı. Semazenler bir gösteri gerçekleştirdi. Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Dönem Başkanı Aziz Bulut, "Ramazan ayı insanlar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlar. Nimetlerimize şükretmemizi, bu nimetleri sahip olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı bizlere anımsatıyor. İhtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmayı amaçlıyor. Ramazan sevgidir, samimiyettir. Birlik ve beraberliği sağlar. Umudum odur ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece daha güçlü olacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.