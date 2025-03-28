Kadir Gecesi’nde camiler dolup taştı

Tüm Türkiye'de vatandaşlar Kadir Gecesi'ni idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi yurdun bütün camilerinde ihya edilirken, camiler dolup taştı. Kur'an-ı Kerimler okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Ellerin semaya açıldığı gecede, toplu dualar da edildi. Akşam saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, Kur'anı Kerim tilavetleri, ilahiler ve kasideler eşliğinde geceyi ihya etti. Camiler adeta dolup taştı, cemaat, birlik ve beraberlik içinde saf tuttu. Manevi atmosferin doruğa ulaştığı bu anlamlı gecede, eller semaya açılarak hem bireysel hem de toplu dualar edildi. Kimi günahlarının affı için gözyaşı dökerken, kimi de sevdikleri ve tüm İslam âlemi için hayır dualarında bulundu.

DAYANIŞMA RUHU PEKİŞTİ

Özellikle tarihi ve büyük camilerde gerçekleştirilen özel programlar büyük ilgi gördü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda, Kadir Suresi'nin faziletleri anlatıldı ve Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) bu geceye verdiği önem vurgulandı. Camilerde okunan hatimler, getirilen salavatlar ve yapılan zikirlerle manevi bir atmosfer hâkim oldu. Bu kutsal gece vesilesiyle birçok hayır organizasyonu da gerçekleştirildi. Belediyeler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları, ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur sofraları kurarak dayanışma ruhunu pekiştirdi. Hayırseverlerin destekleriyle binlerce kişiye sıcak yemek ikram edildi.

Öte yandan Menemen Belediyesinin, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirdiği Şehir Parkı iftarı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. İftar öncesi hemşehrilerine seslenen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bizler göğsünde iman, gönlünde vatan sevgisi, zihninde Atatürk'ün çizdiği istikamet olan Menemenliler olarak, ilçemizde öyle bir uyanış başlattık, öyle bir hizmet ve eser atağı yaptık ki; artık bu yoldan geri dönüş yok! Türkiye'nin en güzel, en tercih edilen ilçesi olma hedefinden sapmayız" ded

'ELİMİZİ DEĞİL, GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'

TASAVVUF dinletisiyle başlayan gecede iftar öncesinde kürsüye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Rabbim bizleri, bu anlamlı gecenin hürmetine, rahmetiyle kuşatsın" sözleriyle vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı. Menemen Belediyesi'nin sadece birkaç yıl içinde yaptığı ve ulusal çapta ses getiren çalışmalarına dikkat çeken Pehlivan, "Yaptığımız tüm açılışları ve ortaya koyduğumuz hizmetleri birer cümleyle söylediğimizde 10 dakika sürüyor. Bu da mesai arkadaşlarımızla birlikte Menemen için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuzun en basit göstergesidir" dedi.