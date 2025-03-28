Muradiye Yurdu’nda “Üç Kuşak Ramazan”

GENÇLİK ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Muradiye Yurdunda "Üç Kuşak Ramazan" etkinliği ile Yağcılar Mahallesinde yaşayan yaş almış teyzeler gençlerle buluştu. Üç Kuşak Ramazan etkinliğinde en küçüğü 65 en büyüğü 87 yaşında olan köyün yaşlı teyzeleri Muradiye Yurdunda ağırlandı. Programda Kadem Manisa İl Temsilcisi Özlem Akar İşyapan ve Yönetim Kurulu da bulundu.

'İMKANLARI DEĞERLENDİRİN'

HEP birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından çay eşliğinde sohbet sırasında gençlerin ninelerine ilginç soruları oldu. Bir gencin, "Hayatınız nasıl geçti nineciğim?" sorusuna 72 yaşındaki Hacer Balaban, "Çalışmakla geçti yavrum, bizim hayatımız çeşitli zorluklarla doluydu. Sizler bizlere göre daha çok imkana sahipsiniz, bu imkanları değerlendirin" dedi. Kadem Manisa İl Temsilcisi Özlem Akar İşyapan, "Böylesine güzel ve anlamlı bir projeye bizleri de davet eden Yurt Müdürü Mehtap Şirin'e teşekkür ederim. Bu gün burada üç kuşak kadın bir arada. Bizler büyüklerimizin tecrübeleriyle buradaki genç kuşağa örnek olabilirsek, kadınların birlikte neler yapabileceğini anlatabilirsek ne mutlu bize" dedi.